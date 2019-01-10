Uşak'taki uyuşturucu operasyonu

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda yakalanan 3'ü kadın 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden D.A. ile M.A. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak-Denizli yolunda Antalya'dan gelen bir otomobilde dün narkotik köpeği "Tora" eşliğinde yapılan aramada 2 bin 14 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

