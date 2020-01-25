Uşak’tan Elazığ’a gönderilen yardım tırı yola çıktı

Uşak’tan deprem bölgesine bir tır dolusu battaniye gönderildi.

Deprem nedeniyle zor günler yaşayan Elazığ’a Uşak Belediyesi yardım kampanyası düzenledi. Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Uşak Belediyesi ve Uşakspor tarafından bölgedeki vatandaşlara destek olmak amacıyla sosyal medyada duyurulan kampanya kapsamında vatandaşlardan battaniye desteği istendi. Kısa sürede toplanan battaniyeler 15 Temmuz Şehitler Meydanında belediye ekipleri tarafından tıra yerleştirildi. Ardından vatandaşların desteğiyle alınan battaniye yüklü tır dualar eşliğinde Elazığ’a doğru yola çıktı.

Yardım kampanyası devam ediyor

Depremzedelerin bir nebze de olsa yaralarını sarabilmek adına böyle bir kampanya başlattıklarını dile getiren ve kampanyanın sürdüğünü belirten Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Vatandaşlarımızla her toplumsal olayda olduğu gibi birlik ve beraberliğin dayanışması göstergesi olarak Elazığlı Malatyalı depremden zarar gören vatandaşlarımızın yanlarında olduğunu göstermek için çeşitli yardım kampanyalarını düzenliyorlar. Bizde vatandaşlarımızın bölgedeki vatandaşlarımıza yardımlarını ulaştırmaları için Uşak Belediyesi olarak Uşakspor’la beraber bir kampanya başlattık. Bu kapsamda vatandaşlarımız şehrimizden buradaki deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere battaniye yaptırmak istediklerinde hem bu meydandaki çadırımızdan yardımlarını ulaştırabilirler hem de halkımızla paylaşmış olduğumuz hesap numaralarına yardımlarını yapabilirler” diye konuştu.

Afetzedelerin acılarını paylaşabilmek ve soğukta verdikleri mücadeleyi dindirebilmek amacıyla yardım başlattıklarını aktaran Uşak AKP Milletvekili İsmail Güneş, “Biz de bu güce destek vermek adına ve diğer taraftan acıları paylaşabilmek adına ve Uşak’ın da simgesi olan battaniyeyi buradan belediye başkanlığımızın öncülüğünde Elazığlı Malatyalı kardeşlerimize göndermek istiyoruz. İnşallah onların yarasına bir nebze olsun sarmış oluruz” dedi.

