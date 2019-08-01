'Usama Bin Ladin'in Oğlunun Öldüğüne İnanıyoruz'

ABD basını ve Reuters haber ajansında yer alan bir habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı bir yetkili, El Kaide lideri Usama Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in öldüğüne inandıklarını söyledi.

Yetkili Hamza Bin Ladin’in ne zaman ve nerede öldüğüyle ilgili başka bir ayrıntı paylaşmadı.

İlk önce NBC’de yayınlanan bu haberle ilgili Başkan Donald Trump herhangi bir yorumda bulunmayı kabul etmedi. Basının Hamza Bin Ladin’in ölümüyle ilgili herhangi bir istihbarat bilgisi olup olmadığı sorusuna ‘Bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum’ diyerek yanıt verdi.

Ayrıca Beyaz Saray da bu konuyla ilgili bir açıklamanın gelip gelmeyeceği sorusunu yanıtlamayı kabul etmedi.

Brookings Enstitüsü’ne göre, 30 yaşında olduğuna inanılan Hamza Bin Ladin, 11 Eylül 2001 İkiz Kule Saldırıları öncesi babasının yanındaydı ve ABD’nin Afganistan’a girişinden sonra El Kaide örgütünün liderlerinin çoğu gibi Pakistan’da saklandı.

Usama Bin Ladin, 2011 yılında Pakistan’da ABD özel güçlerinin bir baskınıyla öldürüldü. Bu süreçte Hamza’nın İran’da ev hapsinde olduğuna inanılıyordu. Usama Bin Ladin’e baskın yapılan yerleşkede ele geçirilen belgeler de, Bin Ladin’in yardımcılarının baba-oğlu birleştirme çabaları içinde olduğuna işaret ediyordu.