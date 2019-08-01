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'Usama Bin Ladin'in Oğlunun Öldüğüne İnanıyoruz'

01.08.2019 04:13 | Son Güncelleme

ABD basını ve Reuters haber ajansında yer alan bir habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı bir yetkili, El Kaide lideri Usama Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in öldüğüne inandıklarını söyledi

'Usama Bin Ladin'in Oğlunun Öldüğüne İnanıyoruz'

ABD basını ve Reuters haber ajansında yer alan bir habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı bir yetkili, El Kaide lideri Usama Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in öldüğüne inandıklarını söyledi.

Yetkili Hamza Bin Ladin’in ne zaman ve nerede öldüğüyle ilgili başka bir ayrıntı paylaşmadı.

İlk önce NBC’de yayınlanan bu haberle ilgili Başkan Donald Trump herhangi bir yorumda bulunmayı kabul etmedi. Basının Hamza Bin Ladin’in ölümüyle ilgili herhangi bir istihbarat bilgisi olup olmadığı sorusuna ‘Bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum’ diyerek yanıt verdi.

Ayrıca Beyaz Saray da bu konuyla ilgili bir açıklamanın gelip gelmeyeceği sorusunu yanıtlamayı kabul etmedi.

Brookings Enstitüsü’ne göre, 30 yaşında olduğuna inanılan Hamza Bin Ladin, 11 Eylül 2001 İkiz Kule Saldırıları öncesi babasının yanındaydı ve ABD’nin Afganistan’a girişinden sonra El Kaide örgütünün liderlerinin çoğu gibi Pakistan’da saklandı.

Usama Bin Ladin, 2011 yılında Pakistan’da ABD özel güçlerinin bir baskınıyla öldürüldü. Bu süreçte Hamza’nın İran’da ev hapsinde olduğuna inanılıyordu. Usama Bin Ladin’e baskın yapılan yerleşkede ele geçirilen belgeler de, Bin Ladin’in yardımcılarının baba-oğlu birleştirme çabaları içinde olduğuna işaret ediyordu.

New York Times gazetesi, Hamza Bin Ladin’in ölümüne yol açan operasyonda ABD’nin rolü olduğunu ve bu operasyonun son iki yıl içinde meydana geldiğini yazdı. Ancak Reuters haber ajansı bu bilgiyi henüz doğrulatamadıklarını belirtti.

Ancak ABD’li yetkilinin yaptığı açıklama, Hamza’nın öldüğü kanaatine yeni varıldığını gösteriyor olabilir. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Şubat ayında yaptığı duyuruda, Hamza Bin Ladin önemli bir El Kaide lideri olarak yer almış ve Hamza ile ilgili bilgi ve konum paylaşanlara 1 milyon dolara varan ödül verileceği belirtilmişti.

Hamza Bin Ladin, 2015’te, El Kaide’nin günümüzdeki lideri Ayman El Zevahiri’nin paylaştığı bir ses kaydında tanıtılmıştı. Uzmanlara göre, El Kaide’nin yaşlanan lider kesimine oranla, Hamza Bin Ladin, IŞİD altında toplamaya başlayan genç nesile yakın bir ses olarak ortaya çıkmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2017’de Hamza Bin Ladin’i küresel terörist ilan ettiği açıklamada Hamza’nın Batılı ülkelerin başkentlerine terör saldırıları yapılması çağrısında ve babasının ölümü için ABD’den intikam alma tehdidinde bulunduğu belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca Hamza’nın yurt dışında yaşayan Amerikalılar’ı hedef almakla tehdit ettiği ve Suudi Arabistan’daki kavimlere Yemen’deki El Kaide ile birleşip Suudi Arabistan’a karşı savaşma çağrısı yaptığı da yazılıydı.

Mart ayında Suudi Arabistan, Hamza Bin Ladin’i Kasım 2018’de alınan kraliyet kararıyla vatandaşlıktan çıkardığını açıklamıştı.

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