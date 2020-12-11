HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Usame Bin Ladin’in sağ kolu serbest bırakıldı

Usame Bin Ladin’in sağ kolu serbest bırakıldı

11.12.2020 14:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Usame Bin Ladin’in sağ kolu serbest bırakıldı

Usame Bin Ladin’in propagandasından sorumlu sağ kolu 60 yaşındaki Adel Abdel Bary, ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden aşırı kilosu nedeniyle koronavirüsten ölüm riski taşıdığı için serbest bırakıldı. Bary, dün daha önce eşiyle birlikte yaşadığı Londra’ya döndü.

Usame Bin Ladin’in propagandasından sorumlu sağ kolu Adel Abdel Bary, aşırı kilolarından dolayı koronavirüs ölüm riski taşıdığı gerekçesiyle ABD’de tutuklu olduğu hapishaneden serbest bırakıldı. Oğlu da DEAŞ üyesi olan 6 çocuk babası Bary’nin, Ragaa’nın yaşadığı Londra'da bulunan 1 milyon sterlin değerindeki dairesine geri döndüğü belirtildi.

Bary, 1998'de Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen ve 224 kişinin ölümüne yol açan saldırılar nedeniyle 1999'da İngiltere’de tutuklanmış ve 2012'de ABD'ye iade edilmişti.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Yeni Star Wars ve Marvel dizileri yoldaYeni Star Wars ve Marvel dizileri yolda
Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...

Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Bikinili fotoğrafı kıskançlık yarattığı için Putin’in ulusal muhafız birliğinden kovuldu

Putin’in ulusal muhafız birliğinden kovuldu

Disney, 10 yeni Star Wars ve Marvel dizisi çekecek

Yeni Star Wars ve Marvel dizileri yolda

İtalya'da 4 yaşındaki çocuğun Kasım 2019’da Covid olduğu ortaya çıktı

4 yaşındaki çocuğun Kasım 2019’da Covid olduğu ortaya çıktı

Time dergisi, Joe Biden ve Kamala Harris'i 'Yılın Kişisi' seçti

Time dergisi yılın kişisini seçti! Bu yıl bir ilk yaşandı

Avustralya'da koronavirüs aşısı çalışmalarında HIV antikoru tespit edildi, deneyler durdu

Deneklerde HIV antikoru tespit edildi! Deneyler durdu

AB'den flaş Türkiye kararı! Yaptırım talepleri kabul edilmedi

AB'den flaş Türkiye kararı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.