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Usame Bin Ladin’in oğlunun öldüğü iddia edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 22:49 | Son Güncelleme

Uluslararası basın kuruluşları, Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in öldüğünü iddia etti.ABD ve İngiltere merkezli yayın kuruluşları, ABD istihbaratına dayandırdıkları haberlerinde Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in öldüğünü iddia etti.

Uluslararası basın kuruluşları, Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in öldüğünü iddia etti.
ABD ve İngiltere merkezli yayın kuruluşları, ABD istihbaratına dayandırdıkları haberlerinde Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in öldüğünü iddia etti. ABD’nin Hamza Bin Ladin’in ölümünde bir rol oynayıp oynamadığı ya da nerede ve ne zaman öldürüldüğü hakkında bir açıklama yapılmadı. Öte yandan konuya dair ABD’li makamlardan resmi bir açıklama gelmedi.

Hamza bin Ladin’in en son 2018 yılında toplum içinde göründüğüne inanılıyor.
El-Kaide militanlarına ABD’nin babasını öldürdüğü için saldırma çağrısında bulunan Hamza bin Ladin, örgütün şefi Ayman el Zawahiri’nin de muhtemel halefi olarak kabul ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı son olarak, Hamza bin Ladin’in yeri hakkında bilgi için 1 milyon dolarlık ödül teklif etmişti.
Usame bin Ladin, 2 Mayıs 2011’de, ABD Deniz Kuvvetleri’nin düzenlediği özel operasyonunda Pakistan’ın Abbottabad kentinde öldürüldü. Bin Ladin 9 Eylül saldırılarının beyni olarak kabul ediliyordu.

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