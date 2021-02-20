USB üzerinden Windows 10 yükleyin

Yeni çıkan dizüstü PC modellerinde disk okuyucusuna yer verilmiyor. Zaten artık 700 MB’lık CD’ler, ya da 4.7GB’lık DVD’ler kimsenin umurunda değil. CD ve DVD’den çok daha fazla depolama alanına sahip olan Blu-Ray diskler ise hiçbir zaman geniş bir kullanım alanı bulamadılar.

Artık günümüzde popüler olan iki depolama seçeneği bulunuyor. Flaş bellekler ve bulut depolama. Genel itibariyle CD ve DVD’lerin görevini flaş disklerin devraldığı söylenebilir.

Örneğin Windows 10 yüklemek için disk görüntüsünü oluşturup flaş belleğe atmamız yeterli oluyor. Peki USB üzerinden daha doğrusu flaş bellek ile Windows 10 nasıl yükleniyor.

Öncelikli olarak dizüstü notebook ya da laptop’unuzu açarken sizi bios menüsüne yönlendirecek olan tuşa basmanız gerekiyor. Bu tuş kullandığınız markaya göre farklılık gösterebilir. Fakat yaygın olarak F5 ya da F8 tuşları bios’a yönlendirme yapıyor.

Ardından Bilgisayar’ın hangi disk üzerinden başlatılması gerektiğini belirliyoruz. Burada hali hazırda seçili olan seçenek yerine USB üzerinden başlatma seçeneğini aktif hale getiriyoruz.