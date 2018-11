"Üşengeç şef" kanser hastalarına destek oluyor

Yeğinsü, tedavi deneyimini takipçileriyle paylaşmaya karar verdikten sonra kontrole girdiği bir fotoğrafını paylaştığını ifade ederek, "O zamana kadar herkes 'Ne yedin, ne gezdin, hayat sana güzel' diye mesajlar atıyordu, çünkü ben arşivdeki fotoğrafları kullanıyordum. Bir gün açıklama zamanı geldi dedim, bir fotoğraf koydum. 'Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok, sizi üzmek istemedim. Ben 1 yıldır böyle bir şeyle uğraşıyorum.' yazdım. Annesine teşhis konulan bir çocuk yazdı, ona cevap yazdım, sonra bunu yazıya çevireyim, herkes okusun diye düşündüm. Başıma gelen, yaşadığım her şeyi, beslenmemi bile tüm ayrıntılarıyla anlattım. Okuyanlar bana ulaştı, aradılar konuştuk." dedi.

Dilek Yeğinsü, teşhis edilene kadar kimsenin hastalığını bilemediğini belirterek, kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Arkadaşlarıma bile söylediğimde, 'Dilek çoluğum çocuğum var, başıma iş açma test yaptıracağım, bir şey çıkacak.' diyorlar. Testi yaptır, erken teşhis edilirse ameliyatını olursun, belki kemoterapiye gerek bile kalmaz. Neden daha çok ilerlesin, vücuduna yayılsın? Kimse var olan konforlu bölgesinden çıkmak istemiyor ama gerçekten hiç hoşumuza gitmese de erken teşhis önemli. Lütfen yıllık kontrollerinizi yaptırın ve daha kötü şeyler yaşamak zorunda kalmayın. Diğer kanser türlerine göre meme kanserinin hem teşhisi hem de tedavisi nispeten daha kolay, yeter ki ilerlemesin. Bu süreçte çok fazla arkadaşımı, ablalarımı, çok sevdiğim insanları kaybettim. Onların üzüntüsü içimde. Belki erken teşhis edilseydi şu an aramızda olacaklardı. Yaşadıklarımın her biri için Allah'a şükrediyorum, her birinden almam gereken dersleri almaya çalışıyorum. Her şey size değil çok fazla insanın başına geliyor ama insanlar söylemiyor çünkü korkuyorlar. Karşısına geçip 'Ah ah, ne de gençsin sana da oldu. Bizim bilmem kim vardı rahmetli...' gibi sözler duymak istemiyorsun. Bunu kaldıracak durumda değilsiniz, moralinizi yüksek tutmanız, güzel beslenmeniz lazım."