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Üsküdar Balıkçılar Çarşısı’nda sigara denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 15:13 | Son Güncelleme

Üsküdar’da balıkçılar çarşısında polis ve zabıta ekiplerince “sigara denetimi” yapıldı.

Üsküdar’da balıkçılar çarşısında polis ve zabıta ekiplerince “sigara denetimi” yapıldı. Denetime Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı İsa Doğan da iştirak etti.

Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul’da insanların yoğun olarak bulunduğu trafiğe kapalı alanlar, trafiğe kapalı meydanlar ve caddeler, toplu taşıma araçlarının durakları ve benzeri alanlarda sigara içmek yasaklandı. Kararla birlikte Üsküdar’da Balıkçılar Çarşısında sigara denetimi gerçekleştirildi. Zabıta ve polis ekiplerinin bulunduğu denetime Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı İsa Doğan da katıldı.

Sigara içme yasağı hakkında bilgi veren Kaymakam Demiryürek, “Öncelikle trafiğe kapalı alanlar. Trafiğe kapalı meydanlar. Aynı şekilde toplu taşıma araçlarının durakları, otobüs durakları, vapur iskeleleri, Marmaray’ın önü gibi yerlerde bugünden sonra sigara içilmesi İçişleri Bakanlığımızın ve Valiliğimizin aldığı karar çerçevesinde yasaklanmış bulunmakta. Biz de bugün bir uygulama örneği olarak sahadayız. Esnafımızdan da özellikle istirham edeceğiz, kendi sağlıkları açısından kendi can güvenlikleri açısından da sadece kolluk birimleri vasıtasıyla denetimle yetinmeyelim. Esnafımız da bu konuda bize yardımcı olsun. Kendi denetimimizi kendimiz yapalım. Vatandaşımızın bu mücadeleye destek vermesi, bu mücadeleye inanarak katkı sağlaması gerekiyor.
Mesela sahil yolu bizim yürüyüş bandımız, vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam için yürüyüş yaptıkları alanlar. Burada sigara içilmesi yasak. Yani düşünün, eşofmanlarınızı giymişsiniz sağlıklı yaşam için yürüyüşe çıkmışsınız. Salacak sahil yolunda, vatandaş maskesini indirmek suretiyle sigara içiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada yasak. Hakeza burası gördüğünüz üzere Balıkçılar Çarşısı Çarşısı, trafiğe kapalı alan, sıkışık bir alan. Burada özellikle yoğun saatlerde çok sayıda vatandaşımız alışveriş yapmak maksadıyla bulunuyorlar. Burada sigara içmek yasak. Hakeza otobüs duraklarında sigara içilmesi yasak. Yine vapur iskelelerinin bulunduğu alanlarda Beylerbeyi’nde, Çengelköy’de, Salacak’ta buralarda da vapur iskelelerinin bulunduğu küçük meydanlarımızda aynı şekilde sigara içilmesi yasak” dedi.

Sigara yasağına uymayanlara verilecek ceza hakkında konuşan Kaymakam Demiryürek, “Ceza, maske kullanmama cezası üzerinden yürüyecek. Eğer bundan sonra farklı bir talimat olmazsa maske kullanmama cezası üzerinden yürüyecek. Standart olarak uygulanan ücret 900 lira” diye konuştu.

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