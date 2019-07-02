Üsküdar Barbaros Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çatıda patlamaların yaşandığı görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



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