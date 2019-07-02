Üsküdar Barbaros Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çatıda patlamaların yaşandığı görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

\u00dcsk\u00fcdar Barbaros Mahallesi\u2019nde 5 katl\u0131 bir binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n nedeniyle \u00e7at\u0131da patlamalar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi.PARTNER\u00dcnl\u00fc modelin iddial\u0131 k\u0131yafetinin arkas\u0131 g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011fratt\u0131Gaziantep'te plastik fabrikas\u0131nda yang\u0131nMardin'de eski koca deh\u015feti; kuca\u011f\u0131nda bebe\u011fi olan kad\u0131n\u0131 d\u00f6v\u00fcp, b\u0131\u00e7aklad\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum