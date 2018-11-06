Üsküdar Belediyesi 10 bin kişiyi iş sahibi yaptı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan milli istihdam seferberliğiyle 4,5 yılda 10 bin kişiyi iş sahibi yaptı.

Özel bir hastanede 10 bininci kişi olarak işe giren hemşire Ayşegül Arslan'ı makamında ağırlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Arslan'ı tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye’deki istihdam merkezleri arasında birinci seçilerek örnek gösterilen Üsküdar İstihdam Merkezi bünyesinde başlatılan seferberlik, 10 bininci kişinin işe yerleştirilmesiyle zirveye taşındı. Bu kapsamda, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in makamında, ÜSİM tarafından istihdam edilen 10 bininci kişi Hemşire Ayşegül Arslan’ı tebrik ederek başarılar diledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, "Üsküdar Belediyesi olarak 2014 yılında yeni bir birim oluşturduk. Üsküdar İstihdam Merkezi (ÜSİM) adı altında hedefimiz 5 yılda 5 bin gencimize iş bulmak parolasıyla yola çıktık. İş arayan ile işçi arayanlar arasında köprü olacak bir sistemi kurduk. Çok profesyonel bir sistem. Ve hedefimiz 5 yılda 5 bin idi. Aradan geçen 4 buçuk yıl süre içerisinde biz hedefimizi ikiye katlamış olduk. Gençlerimize istihdam sağlamış olduk. Bugün itibariyle 10 bin gencimizi işe yerleştirmiş olduk. 10 bininci gencimiz hemşire bir özel hastanede bugün itibariyle iş başı yapıyor. Tüm Türkiye’de bir istihdam seferberliği var. Biz de Üsküdar’dan bu seferberliğe 10 bin tane istidam ile önemli bir katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Bu bulduğumuz 10 bin iş kamuda değil, tamamı özel sektörden." dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Hilmi Türkmen hemşire Ayşegül Arslan’a günün anısına tansiyon ölçme cihazı hediye etti.

