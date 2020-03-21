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  4. Üsküdar Belediyesi'nden çok konuşulacak paylaşım: Bize bunu yaptırmayın

Üsküdar Belediyesi'nden çok konuşulacak paylaşım: Bize bunu yaptırmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, yaşlılarla ilgili sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf paylaşılarak, "Sizleri çok seviyoruz ama bize bunu yaptırmayın" denildi.

Üsküdar Belediyesi'nden çok konuşulacak paylaşım: Bize bunu yaptırmayın

Koronavirüs salgınında en hassas grubun yaşlılar olduğu uyarıları yapılırken sosyal medyada da bu kurallara uymayan yaşlılara yönelik olarak çok sayıda paylaşım dolaşıyor.

"BİZE BUNU YAPTIRMAYIN"

Bu fotoğraflardan birisi Üsküdar Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Belediyenin Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafın altına "Sizleri çok seviyoruz ama bize bunu yaptırmayın" diye yazıldı.


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Üsküdar Belediyesi koronavirüs

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