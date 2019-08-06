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Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 19:22 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR’da bulunan bilim merkezi binasında yangın çıktı.

Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın...

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR’da bulunan bilim merkezi binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi.
Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Üsküdar Bilim Merkezi binasında saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının binanın teras katında bulunan klima tesisatından çıktığı öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar oluştu. Yangını gören bir kişi, "Yangın bir anda çıktı. Hiç görmeden alevler çıkmaya başladı. İtfaiye de 10 dakikada geldi. Çok şükür söndürdüler. Cankurtaran geldi ama içeride kimse olduğunu sanmıyorum, boştu." dedi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)

Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın...Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın...Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın...Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın...

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