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ÜSKÜDAR BİLİM MERKEZİ’NDE YANGIN...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 19:23 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Üsküdar’da bulunan bilim merkezi binasında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Üsküdar’da bulunan bilim merkezi binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi.
Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Üsküdar Bilim Merkezi binasında saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının binanın teras katında bulunan klima tesisatından çıktığı öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar oluştu. Yangını gören bir kişi, "Yangın bir anda çıktı. Hiç görmeden alevler çıkmaya başladı. İtfaiye de 10 dakikada geldi. Çok şükür söndürdüler. Cankurtaran geldi ama içeride kimse olduğunu sanmıyorum, boştu." dedi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Yangın çıkan bilim merkezi binası
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Görgü tanığıyla röp
-Yangına müdahaleyi izleyen insanlar
-Olay yerindeki ambulans
-Alev alev yanan bina (cep telefonu kamerası)
-Genel ve detay

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın...Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın...
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