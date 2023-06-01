Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler yapılamıyor

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza yaşandığı ve bu yüzden seferlerin yapılamadığı bildirildi. Konu ile ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere ye verildi:

"M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir."

"BEN DE İŞE NASIL GİDECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Yamanevler istasyonundan çıkan bir vatandaş, “Anlamadım, ben de işe nasıl gideceğimi düşünüyorum. Altunizade’ye gidiyordum. Oradan metro ile Fikirtepe’ye gidecektim. Aşağıdaki beyefendiler sadece arıza olduğunu, çıkıp otobüse binmemizi söylediler. Otobüse ya da taksiye bineceğim bilmiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

