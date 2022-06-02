Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu? sorusunun yanıtı 2 Haziran 2022 Perşembe günü yaşanan sorunun ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette; Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosu ne zaman düzelecek? 2 Haziran 2022 Perşembe soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METROSU ÇALIŞIYOR MU? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı aktarıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şu şekilde:

"M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır"

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METROSUNDA ARIZA GİDERİLDİ Mİ?

Üsküdar Çekmeköy metro hattına ilişkin henüz yeni bir açıklamada bulunulmadı.

M5 ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METROSU NE ZAMAN DÜZELECEK?

M5 Üsküdar Çekmeköy metro hattına ne zaman seferlere başlayacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak arızanın kısa süre içinde giderilmesi bekleniyor.

