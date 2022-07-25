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  4. Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? M5 Üsküdar Çekmeköy metrosu ne zaman düzelecek? 25 Temmuz 2022 Pazartesi

Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? M5 Üsküdar Çekmeköy metrosu ne zaman düzelecek? 25 Temmuz 2022 Pazartesi

25.07.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu? Teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı aktarıldı. Ulaşımda metroyu tercih eden çok sayıda vatandaş gidecekleri yere zamanında varmak için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? M5 Üsküdar Çekmeköy metrosu ne zaman düzelecek? 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü yapılan açıklamanın detayları ve ayrıntılar haberimizde...

Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? M5 Üsküdar Çekmeköy metrosu ne zaman düzelecek? 25 Temmuz 2022 Pazartesi

Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu, sorusunun yanıtı 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk iş günü yaşanan sorunun ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? M5 Üsküdar Çekmeköy metrosu ne zaman düzelecek? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METROSU ÇALIŞIYOR MU? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı aktarıldı.

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METROSUNDA ARIZA GİDERİLDİ Mİ?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır."

M5 ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METROSU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Konuya ilişkin henüz yeni bir açıklamada bulunulmadı fakat başka bir açıklama da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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