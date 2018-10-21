Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabı açıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halen inşası süren diğer projelerle birlikte raylı sistem uzunluğumuzu 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de nihai olarak bin kilometrenin üzerine çıkartma kararındayız." dedi. Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde yaptığı konuşmada, açılışını yaptıkları metro hattının Türkiye'ye, İstanbul'a, hat üzerindeki yerleşim yerlerine hayırlı olmasını diledi. Bu hattın 9 duraktan ve 10,5 kilometreden oluşan Üsküdar-Ümraniye kısmını geçen yıl Aralık ayında hizmete aldıklarını hatırlatan Erdoğan, hem Üsküdar'da hem de Ümraniye'de vatandaşlarla bu açılışın heyecanını, mutluluğunu birlikte yaşama imkanı bulduklarını dile getirdi. Bugün de bu metro hattının, 9,5 kilometreden ve 7 istasyondan oluşan ikinci kısmı olan Ümraniye-Çekmeköy bölümünü hizmete aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin ilk sürücüsüz metrosunun çalıştığı bu hattın ilk bölümü olan Üsküdar-Ümraniye kısmında, yaklaşık 11 ayda 15 milyon yolcu taşındı. Yeni bölümün de açılmasıyla Üsküdar'dan metroya binen bir kardeşimiz, 27 dakikada Çekmeköy'e ulaşacak. Toplamda, 20 kilometre ve 16 istasyonun yer aldığı bu hattın günlük yolcu kapasitesi 700 bini buluyor. Bu metro hattının devreye girmesiyle trafik yoğunluğunda 15 bin araçlık bir azalma hesaplanıyor. Güzergah üzerindeki vatandaşlarımız, Üsküdar'dan Marmaray'a, oradan Yenikapı üzerinden karşı taraftaki tüm metro hatlarına erişebilecek." diye konuştu.

Anadolu yakasında Altunizade'den metrobüs hatlarına, tamamlandıklarında Dudullu'dan Bostancı metrosuna, Çarşı'dan Göztepe metrosuna, Çekmeköy'den de Sabiha Gökçen metrosuna geçiş yapılabileceğini anlatan Erdoğan, "Esasen bu metro hattının çok önceden tamamlanması gerekiyordu. Gecikmenin sebebi, Üsküdar'daki arkeolojik alanlarla ilgili süreçlerin uzaması, yerleşimin yoğun olduğu bölgelerden geçen tünellerin inşasında sıkıntı yaşanması ve sürücüsüz metro olması sebebiyle deneme seferlerinin uzun sürmesidir." ifadelerini kullandı. - 170 kilometrelik metroda 169 istasyon İstanbul'daki metro hatlarının uzunluğunu bugün itibariyle 170 kilometre, istasyon sayısını da 169'a çıkardıklarını belirten Erdoğan, hala 18 farklı güzergahta toplam uzunluğu 294 kilometreyi aşan metro hatlarının inşasının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl sonuna kadar metroya dönüştürdükleri 63 kilometre uzunluğundaki eski Gebze-Halkalı banliyö hattını da hizmete açacaklarını kaydederek, gelecek yıl da 18 kilometrelik Mecidiyeköy-Mahmutbey hattını, Dudullu-Bostancı hattının 10 kilometrelik birinci kısmını, yine 10 kilometrelik Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını ve 7,5 kilometrelik Sabiha Gökçen-Kaynarca hattını hizmete açmayı planladıklarını anlattı.

Hala inşası süren diğer projelerle birlikte raylı sistem uzunluğunu 2019'da 355 kilometreye, yeni projelerle bin kilometrenin üzerine çıkarma kararında olduklarını dile getiren Erdoğan, "İstanbul'un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorununu çözmeden bize durmak, dinlenmek yok." dedi. Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy arasında yaşayan vatandaşlara bu metro hattında hayırlı, konforlu, güvenli yolculuklar diledi. İstanbul'da doğmuş, İstanbul'da büyümüş, eğitimini, öğretimini, ticaretini, siyasetini hep İstanbul'da yapmış biri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aklımın ermeye başladığı dönemlerden itibaren bu şehrin geçirdiği aşamaları bizzat görme, içinde bulunma imkanı elde ettim. Bizim kuşağımız 1960-1970-1980-1990 ve daha sonrasının İstanbul'unu mukayeseli olarak değerlendirme şansına sahip. Bu şehrin bir dönem havasından suyuna, yolundan kaldırımına, kanalizasyonundan yeşiline, Boğaz'ından Haliç'ine kadar hangi sıkıntıları yaşadığını çok iyi biliyorum." Vatandaşlara, "Ümraniye çöplüğünün nasıl patladığını, çatladığını bilmiyor musunuz?" diye seslenen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: