Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabı açıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi birileri çıkarmış 'af'... Ne affı? Eğer benim mağdurum, mazlumun bu noktada 'tamam ben affettim' diyorsa, bu ayrı konu ama biz asla. O zaman adil bir iktidar olamazsınız. O zaman adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız." dedi. Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışındaki konuşmasında, ülkede ayrım yapmak isteyenlerin yanlış istikamete gittiklerini ve bunun bedelini de ağır ödediklerini belirtti. Kimsenin kendilerini bölmeye gayret etmemesini söyleyen Erdoğan, "Biz Allah'ın bizi kavimler halinde yarattığını biliyor, buna inanıyor ve üstünlüğün sadece ittika ile olduğuna imanımız var." diye konuştu. Erdoğan, akıl almayacak ihmallerin yanlışların, yağmaların yaşandığı o eski İstanbul'u bilmeyince şu anda sahip olunanların hakkını vermenin de mümkün olmadığını dile getirerek, şehirde hala yaşanan kimi aksaklıkların ve eksikliklerin altındaki gerçekleri görmek için de eskinin bilinmesi gerektiğini aktardı.

"Biz aşkımız, sevdamız, umudumuz olarak gördüğümüz İstanbul'u ibadet aşkıyla hizmet ederek bugünlere getirdik." diyen Erdoğan, devraldıkları kentin en sorunlu ve sıkıntılı yerlerinin şehrin prestijli bölgelerine dönüştüğünü anlattı. Erdoğan, buna karşılık eskiden beri muhalefetin yönettiği şehrin kadim ilçelerinin en sıkıntılı, en tartışmalı bölgeler haline geldiğini belirterek, ulaştırma ve yeşil alan olmak üzere her alana kadar bakanlıklar ve büyükşehir eliyle yaptıkları dev altyapı ve üstyapı yatırımları olmasa bu ilçelerin tümden yaşanılmaz yerler olacağını kaydetti. Kentin en büyük talihsizliğinin, "Bu şehirde zulüm 1453'te başladı" zihniyetine mensup kesimlerinin yer yer etkinliklerini sürdürmeleri olduğunu dile getiren Erdoğan, kente sımsıkı sahip çıktıklarını belirtti. İstanbul'un yönetimini devraldıkları 1994'ten bugüne kadar şehre yapılan yatırımları teker teker anlatmaya günler, geceler yetmeyeceğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Hangi göreve gelirsek gelelim İstanbul'a aşığım. İstanbul'a olan aşkımı da hiç kimseyle tartışmam. İstanbul'a hizmet sevgisi, içimizde hep ayrı bir yerde durmayı sürdürdü. Çünkü biz bu şehri Türkiye'nin ve dünyanın kalbi olarak görüyoruz. İstanbul'un üzerine titrememizin en önemli sebebi budur. İstanbul sarsılırsa Türkiye tökezler, İstanbul yürürse Türkiye koşar."

- Yeni havalimanın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un dünyanın en büyük projelerine ev sahipliği yapıyor olmasının sebebinin bu olduğunun altını çizerek, İstanbul'u küresel merkez olma hedefine doğru adım adım yaklaştırdıklarını kaydetti. Bir hafta sonra 29 Ekim'de yeni havalimanının resmi açılışını gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, bunun sıradan bir eser ve yatırım olmadığını söyledi. Dünyadaki tüm hava yolu şirketlerinin, ulaşım ve lojistik sektörünün, bu alanda iddia ve kazanç sahibi tüm devletlerin gözünün İstanbul'da olduğuna işaret eden Erdoğan, İstanbul'a ve Türkiye'ye yakışan bir havalimanın açılacağını vurguladı. Bu proje için ilk adımları atmaya başladıklarında bunu ciddiye almayanlar ve Türkiye'nin böyle bir işin üstesinden gelebileceğine inanmayanların bugünlerde gözüne uyku girmediğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçenlerde bir tanesi televizyona çıktı. Köşe yazarı. Dediği şu; 'bu yapılan havalimanının olduğu yer bataklık, burası yürümez, kim bilir burada neler olacak' diyor. Sen işine bak. Sen karikatüristsen bol bol karikatür çiz ama kalkıp da böyle bir şeyden sen ne anlarsın ya. Bu iş mühendislik işi, bu iş mimari iş, bu iş bir aşk işi, aşk. Biz uçaklarımızla oraya indik. Teknofest'i yaptık. Mimar, mühendis bütün teknik elemanlar hep beraber oradayız. İlk olarak 90 milyon yolcu kapasitesiyle açacağımız, ardından bunu 150, 200 milyona ve ihtiyaç halinde buradaki iniş kalkışlarla tüm dünyaya buradan ayrı bir hizmet vereceğiz. Şimdi sırada ne var? Kanal İstanbul var. Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yeri millet bahçesi yapıyoruz. Millet bahçesinin etrafındaki o binaları da inşallah İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük fuar merkezi haline getiriyoruz. Onları da fuar merkezi yapacağız. Oradaki bir bölümü de tek pist, güney kuzey tutacağız."

- İstanbul'a yapılan büyük projeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine kente yakışır bir opera binasının inşaatının devam ettiğini ve Rami Kışlası'nın ülkenin en büyük kütüphanesi ve kültür merkezi haline getirileceğini söyledi. İstanbul'un silütenin en güzel motiflerinden biri olan Kuleli Askeri Lisesi'nin müze, Haliç Tersanesi'nin bilim ve teknoloji merkezi yapılacağını belirten Erdoğan, eskiden Camialtı Tersanesi olan bölgenin çok farklı bir merkez haline getirileceğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, içinde iki müzesi, alışveriş merkezleri ve otelleriyle başka bir merkez bulunacağını, Haliç'in de bu eserle bir başka güzel olacağını anlattı. Şimdiden boğaz manzarasının ayrılmaz bir parçası haline gelen Çamlıca'daki muhteşem caminin inşaatının da bitmek üzere olduğunu vurgulayan Erdoğan, aynı şekilde ülkenin dört bir yanında tarihe geçecek nice eserlerin millete kazandırıldığını ifade etti. Erdoğan, bunların Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma kararlılığının sembolleri, 2053 ve 2071 vizyonlarının çıkış noktası olacağını dile getirdi.

- Af konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına yaklaştığı bu dönemde, Türkiye'nin yeni bir atılım, yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş içinde olduğunu ifade etti. Alandakilerden birine "Canım kardeşim boşuna uğraşma. Biz rastgele cezaevlerine girenlere cezaevinin kapısını açamayız." diyen Erdoğan, "Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder o ayrı bir konu ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Bu böyle bilinsin. Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız. Buna evet diyor musunuz?" diye konuştu. Vatandaşlar da Erdoğan'ın sorusuna "hayır" diye yanıt verdi. Demokratik bir şekilde sorarak cevabını aldığını ifade eden Erdoğan, "Böyle bir şey olamaz. Şimdi birileri çıkarmış 'af'... Ne affı? Eğer benim mağdurum, mazlumun bu noktada 'tamam ben affettim' diyorsa, bu ayrı konu ama biz asla. O zaman adil bir iktidar olamazsınız. O zaman adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız." şeklinde konuştu. (Sürecek)

Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabı açıldı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Şimdi birileri çıkarmış 'af'... Ne affı? Eğer benim mağdurum, mazlumun bu noktada 'tamam ben affettim' diyorsa, bu ayrı konu ama biz asla. O zaman adil bir iktidar olamazsınız. O zaman adaletle hükmeden bir ikt

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