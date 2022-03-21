HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üsküdar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna komşusundan cinsel taciz! Karakola gidip her şeyi anlattı

Üsküdar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna komşusundan cinsel taciz! Karakola gidip her şeyi anlattı

21.03.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da mide bulandıran bir olay meydana geldi. 53 yaşındaki Ş.A., komşusunun 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. İğrenç olay, kız çocuğunun karakola giderek her şeyi polise anlatmasıyla ortaya çıktı. Ş.A., emniyette verdiği ifadede, mağdur çocuğu doğduğu günden itibaren tanıdığını, kendi kızı gibi gördüğü için 'Balkız, aşkım' gibi ifadeler kullandığını ileri sürdü. İşte mide bulandıran olayın detayları!

Üsküdar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna komşusundan cinsel taciz! Karakola gidip her şeyi anlattı

Üsküdar Güzeltepe Mahallesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğu, karokola giderek komşusunun kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini, bir seferinde de kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Ailesini de durumdan haberdar eden kız çocuğu, kendisini taciz eden komşusundan şikayetçi oldu.

Çocuğun şikayeti üzerine gözaltına alınan Ş.A., emniyette verdiği ifadede, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Mağdur çocuğu doğduğu günden itibaren tanıdığını, kendi kızı gibi gördüğü için 'Balkız, aşkım' gibi ifadeler kullandığını ileri sürdü. Ş.A., cinsel taciz amacıyla çocuğa dokunmadığını iddia ederek "Kesinlikle kötü niyetli bir hareketim olmamıştır. Bu olay kesinlikle yanlış anlaşılmadan ibarettir" dedi.

Savcılığın tutuklama talep ettiği şüpheli Ş.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Boğaziçi eylemleri' davasında arbede! Başlamadan ertelendi'Boğaziçi eylemleri' davasında arbede! Başlamadan ertelendi
Rus askerlerinden büyük itiraflar! 'Putin asla ele geçiremeyecek'Rus askerlerinden büyük itiraflar! 'Putin asla ele geçiremeyecek'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temel konularda anlaşma yakınDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temel konularda anlaşma yakın
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü!

Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü!

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.