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  4. Üsküdar'da 2 gün önce denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Üsküdar'da 2 gün önce denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

08.01.2021 20:36 | Son Güncelleme:
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Üsküdar'da 2 gün önce denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Üsküdar'da 2 gün önce yeğenleriyle birlikte yüzmek için denize giren 28 yaşındaki genç dalgalara kapılarak kayboldu. Yapılan aramaların ardından bugün bulunarak denizden cansız bedeni çıkarılan Hüseyin Irgat'ın yakınları bir an olsun sahilden ayrılmadı.

Olay, Çarşamba günü akşam saatlerinde Üsküdar Salacak Sahili'nde 28 yaşındaki Hüseyin Irgat ile iki yeğeni yüzmek için denize girdi. Irgat denizde yüzdüğü sırada dalgalara kapılarak kayboldu.

Deniz polisi denizde kaybolan Irgat'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan aramalardan sonuç alınamazken, 28 yaşındaki Hüseyin Irgat'ın cansız bedeni bugün saat 17.00 sıralarında bulundu.

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Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Hüseyin Irgat'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına konuldu. Hüseyin Irgat'ın yakınları ise iki gün boyunca sahilde bekleyerek arama çalışmalarını takip etti.

"KURTARIN BENİ, DİYORDU"

Hüseyin Irgat'ın akrabası İbrahim Kaya, "Akşam saatlerinde buradan denize giriyorlar. Sonra biraz açılmış. Bağırıyordu, sesleri geliyordu. Kurtarın beni diyordu. İki gündür arıyoruz şimdi çıkarttılar" dedi. (DHA)

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