Üsküdar'da 700 bin liralık gasp! Emekli polis gaspçılara kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, Altunizade Mahallesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döviz bürosunda kuryelik yapan emekli polis, bir banka şubesinden 700 bin lira çekti. Banka çıkışında emekli polis, iki kişi tarafından gasbedildi.

İki kişi, arkasından gelip yere yatırdıkları kuryenin elindeki çantayı aldı. Gaspçılar, kendilerini bekleyen araca binerek kaçmaya çalışırken emekli polis arkalarından gelerek ateş etti. Kurşunlardan biri, ön yolcu koltuğundaki kişiyi isabet etti. Gaspçılar olay yerinden kaçtı.

Gaspçılar yaklaşık iki kilometre sonra araçlarını bir sokağa park edip, taksiye bindiler. Şüpheliler yaralı arkadaşını Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil bölümüne bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kullandığı araçta parmak izi ve delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemesinde otomobilin kiralık olduğu öğrenilirken, aracın sağ ön camında kurşun isabetleri görüldü. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme alan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"BELİNDEKİ SİLAHINI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ"

Görgü tanığı Aydemir Demir, "İş yerinde çalışıyorduk. Birden silah seslerini duyduk. Dışarıya çıktığımız da emekli bir polis ağabey bankadan para çekmiş. Banka çıkışı iki kişi tarafından onu gasp etmişler. Hırsızlar araçlarına binerken, polis ağabeyimizde arkalarından 7-8 el silahla ateş etti. Hırsızlar kırmızı araca binerek uzaklaştılar buradan" dedi.

Hüseyin Kaya ise, "Bir anda silah esleri geldi. Herkes bir tarafa kaçışmaya başladı. O arada dışarıya çıktığımız da yaşlı bir amcanın üstüne iki kişi saldırdı. Amcanın elindeki çantayı alıp arabaya binip ilerleye doğru gitmeye başladı. O sırada yaşlı amca emekli polismiş. Belindeki silahını çıkarıp ateş etti. O sırada herkes bir tarafa kaçıştı" diye konuştu.

DHA

