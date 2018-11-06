Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar’daki İSKİ kazı çalışmasında asfaltın 1 karış altından tarihi kalıntılar çıktı. Kazılarda görevlendirilen İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden 5 arkeolog, bunların Osmanlı döneminden kalma konut, dükkân gibi mimari kalıntılar olduğunu tespit etti.
Ömer Erbil'in Hürriyet'teki haberine göre, İSKİ’nin yağmur suyu ve atık su kanalı çalışması Üsküdar Meydanı’ndan başlayarak Hakimiyeti Milliye Caddesi boyunca devam ediyor. Selmani Pak, Çavuşdere, Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali caddeleri üzerinde yağmur suyu kollektörü, buralara akım sağlayan diğer cadde ve sokaklarda yağmursuyu şebekesi ve ızgaraları yapılacak. Yağmur suyu kanalı 2 metre çap ve toplam 6500 metre, atık su kanalı ise 1 metre çap, 5500 metre uzunluğunda olacak. Böylece yerin altından açılan kanallarla yağmur suları denize verilecek.
KAMPANYA BAŞLATTILAR
Proje için kazılar devam ederken tarihi kalıntıların gelmesi üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden yardım istendi. Müze 5 arkeolog görevlendirerek arkeolojik kazıya başladı. Kazı çalışmaları sırasında çıkan dükkân, konut gibi Osmanlı dönemi mimari yapıların belgeleme çalışmaları devam ediyor. İSKİ’nin kanal projesi mevcut kalıntıların da altından geçeceğinden bu kalıntılara ne olacak sorusunun cevabı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan geldi. Kurul, kalıntıların yerinde korunmasına gerek olmadığını, ivedilikle kaldırılmasını ve alttan gelecek tabakaların arkeolojik kazılarına devam edilmesini istedi. Bunun üzerine çevredekiler tarihi kalıntılara sahip çıkılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanyada, Üsküdar gibi Osmanlı döneminin en tarihi ilçesindeki kalıntıların kaldırılmasına tepki gösteriliyor.
İSKİ'DEN 'KORUYAMAYIZ' AÇIKLAMASI
Öte yandan İSKİ yetkilileri projenin hayata geçirilmesi için kalıntıların korunmasına imkân olmadığını savunuyor. İSKİ resmi internet sitesinde ise projeyle ilgili şu bilgilere yer veriliyor:
“Her yağmur sonrasında Üsküdar Meydanı ve çevresinde oluşan sel felaketi görüntülerine bir daha izin vermeyecek şekilde bölgenin yağmur suyu drenaj sisteminin kurulması, an itibariyle bazı bölgelerde aynı mecrada karışık şekilde akan yağmursuyu ve atık su hatlarının ayrıştırılarak modern şehircilik ve mühendislik ilkelerine uygun sürdürülebilir atık su-yağmur suyu drenaj projesinin elde edilmesi ve işletilmesi sağlanacak.”
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