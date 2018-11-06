Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar’daki İSKİ kazı çalışmasında asfaltın 1 karış altından tarihi kalıntılar çıktı. Kazılarda görevlendirilen İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden 5 arkeolog, bunların Osmanlı döneminden kalma konut, dükkân gibi mimari kalıntılar olduğunu tespit etti.

Ömer Erbil'in Hürriyet'teki haberine göre, İSKİ’nin yağmur suyu ve atık su kanalı çalışması Üsküdar Meydanı’ndan başlayarak Hakimiyeti Milliye Caddesi boyunca devam ediyor. Selmani Pak, Çavuşdere, Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali caddeleri üzerinde yağmur suyu kollektörü, buralara akım sağlayan diğer cadde ve sokaklarda yağmursuyu şebekesi ve ızgaraları yapılacak. Yağmur suyu kanalı 2 metre çap ve toplam 6500 metre, atık su kanalı ise 1 metre çap, 5500 metre uzunluğunda olacak. Böylece yerin altından açılan kanallarla yağmur suları denize verilecek.

KAMPANYA BAŞLATTILAR



Proje için kazılar devam ederken tarihi kalıntıların gelmesi üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden yardım istendi. Müze 5 arkeolog görevlendirerek arkeolojik kazıya başladı. Kazı çalışmaları sırasında çıkan dükkân, konut gibi Osmanlı dönemi mimari yapıların belgeleme çalışmaları devam ediyor. İSKİ’nin kanal projesi mevcut kalıntıların da altından geçeceğinden bu kalıntılara ne olacak sorusunun cevabı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan geldi. Kurul, kalıntıların yerinde korunmasına gerek olmadığını, ivedilikle kaldırılmasını ve alttan gelecek tabakaların arkeolojik kazılarına devam edilmesini istedi. Bunun üzerine çevredekiler tarihi kalıntılara sahip çıkılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanyada, Üsküdar gibi Osmanlı döneminin en tarihi ilçesindeki kalıntıların kaldırılmasına tepki gösteriliyor.