Üsküdar'da dehşet! Emekli subay polise çekiçle saldırdı... Avukat oğlu silahla ateş etti

Akılalmaz olay, Üsküdar Söğütlü Çayır Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arabasıyla seyir halinde olan ve emekli subay olduğu öğrenilen Y.T.O., denetim yapan polis tarafından durduruldu.

TARTIŞMA ÇIKTI! AVUKAT OĞLUNU ÇAĞIRDI

Bu nedenle aralarında çıkan tartışma sonrasında emekli subay Y.T.O., avukat oğlu K.O.’yu arayarak olay yerine gelmesini istedi. Olay yerine gelen avukat, babasını durduran polisle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle emekli subay Y.T.O, çekiçle polisin kafasına vurdu. Oğlu K.O. ise silahla ateş etti.

1'İ POLİS 3 YARALI

Bunun üzerine görevli diğer polis memurunun da ateş açması sonucu Y.T.O. ve K.O. isimli şüpheli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 1’i polis 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı. (İHA)

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet'ten olayla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 23.10.2024 tarihinde Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi Söğütlü Çayır Caddesi'nde meydana gelen 'silahlı yaralama' olayı ile ilgili olarak; olayda; 2 şüpheli şahıs tarafından olay yerinde görevli bir polis memuruna Y.T.O. isimli şüpheli tarafından çekiçle saldırıda bulunulmuştur. Polis memurunun saldırı sonucu kafasından yaralanması ve şüphelilerden K.O.’nun silah çıkarması ve araç kapısını açarak silahla ateş etmesi üzerine görevli diğer polis memuru tarafından saldırıyı men etmek için ateş açılmış, açılan ateş sonucunda Y.T.O. ve K.O. isimli şüpheli şahıslar yaralanmıştır. Yaralı şahısların hastaneye intikali sağlanmış, şahısların hastanede tedavileri devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır