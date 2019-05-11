Üsküdar'da deniz motorunda yangın çıktı

Üsküdar’da motor iskelesinde bulunan bir yolcu teknesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiği tekne iskeleye bağlanarak, teknede bulun yolcular başka bir tekne ile tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan teknede dumanların yükseldiği yangın, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tekne iskeleye yaklaşırken tekneden yoğun dumanın çıktığı görülüyor. Yetkililer yoğun duman çıkan tekneyi iskeleye bağlıyor.

İtfaiye yangına müdahale ediyor. (İHA)

