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Üsküdar'da denizden ceset çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 09:15 | Son Güncelleme

Üsküdar'da denizden bir erkeğe ait ceset çıkı. Kuzguncuk sahilinde gezmeye çıkanlar kıyıda bir kişinin cansız bedenini görünce polisi aradılar.

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da olay yerine gelen ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Üzerinde kimlik bulunmayan ve 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Kuzguncuk

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