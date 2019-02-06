Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da olay yerine gelen ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Üzerinde kimlik bulunmayan ve 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

