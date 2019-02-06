Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da olay yerine gelen ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Üzerinde kimlik bulunmayan ve 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Dünya bu konuşmaya kilitlendi! Trump tarih verdi
Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!
Fransa’da 24 saat grev ilan edildi
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum