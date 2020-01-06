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  4. Üsküdar'da denize çamur aktı, Boğaz'ın rengi değişti

Üsküdar'da denize çamur aktı, Boğaz'ın rengi değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

İstanbul'da gece saatlerinden beri etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, Boğaz'a akan sular denizin rengini değiştirdi.

İstanbul rüzgar ve sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul Boğazı akan yağmur sularıyla yer yer çamur rengine döndü. Beylerbeyi'nde de deniz kahverengi bir görünüm aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul yağmur Üsküdar Beylerbeyi

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