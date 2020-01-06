Üsküdar'da denize çamur aktı, Boğaz'ın rengi değişti

\u0130stanbul r\u00fczgar ve sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f etkili oluyor. \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131 akan ya\u011fmur sular\u0131yla yer yer \u00e7amur rengine d\u00f6nd\u00fc. Beylerbeyi'nde de deniz kahverengi bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm ald\u0131.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcren anlar! Vah\u015feti \u00e7ocuklar\u0131na izlettilerKent Konseyi\u2019nden \u201cBursa Konu\u015fuyor\u201d toplant\u0131s\u0131Ni\u011fde Gen\u00e7lik Merkezi, k\u00fc\u00e7\u00fck dostlar\u0131 unutmad\u0131
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