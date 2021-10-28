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Üsküdar'da tepki çeken görüntüler! Duman çıkan İETT otobüsünü görenler şaşırdı

28.10.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da, arızalanarak motorundan yoğun duman çıkan İETT otobüsünün yoluna devam etmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi Namazgah Caddesi'nde seyir halindeki İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında arıza meydana geldi.

Durumu gören vatandaşlar, motorundan yoğun duman çıkaran otobüsün durmayarak, yoluna devam etmesine tepki gösterdi.

"SİNEK İLAÇLAMA ARACI SANDIM"

Esnaf Hüdayi Ellik, motoru yanan İETT otobüsünü ilk önce sinek ilaçlama aracı sandığını, aracın her tarafının dumanla kaplandığını söyledi.

Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "güzel" bir teknolojisiyle yüz yüze geldiklerini belirten Ellik, şöyle devam etti:

"Sinekle mücadele aracımız yok' dediler. Varmış, otobüslerle yapılıyormuş. Teknolojiden memnunuz ama hava kirliliği oluyor. Buna önem göstermelerini rica ediyorum Ekrem Bey'den. Yokuş yukarı geliyordu. Duman çıkarıyor, ben ilk ilaçlama aracı zannettim. Meğerse otobüsmüş, ondan çıkıyormuş. İçerisinde yolcu yoktu, boş araç gidiyordu. Sağa çekip tamiratını beklemeyip, o şekilde devam etmeyi uygun görmüş şoför arkadaş. Biz de şaşırdık sinek aracı diye. Sonra gerçeği öğrenince üzüldük. Çevre kirliliği, düşünün dükkanın içerisine kadar duman girdi."

OTOBÜSTEN DUMANLAR ÇIKTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaş kamerasına da yansıyan görüntülerde, İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün, motor kısmından duman çıkması ve otobüsün yoluna devam etmesi yer alıyor.

Bu sırada, bir vatandaşın "Sıfır motorlar kenarda bekler. Bozulan otobüsün sağa çekilmesi gerekiyor. Motor indirilip yeniden takılması gerekiyor ama Ekrem İmamoğlu'nun aracı yok herhalde." şeklindeki ifadesi de görüntülerde yer alıyor.

(AA)

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