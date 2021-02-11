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  4. Üsküdar'da esnafı isyan ettiren olay! Kediyi yakalamak isteyen köpekler brandayı parçaladı

Üsküdar'da esnafı isyan ettiren olay! Kediyi yakalamak isteyen köpekler brandayı parçaladı

11.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul Üsküdar'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi, cadde üzerindeki bir manavın önündeki yüksek alana çıkarak kurtuldu. Kediye, ulaşamayan köpekler manavın brandasını parçaladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da bulunan bir manav dükkanın önünde gece saatlerinde meydana geldi.

Sokakta köpeklerin saldırısına uğrayan bir kedi cadde üzerinde bulunan manav dükkanına ait yüksek bir alana tırmanarak kurtulmaya çalıştı. Uzun süre boyunca kediye ulaşmak için çabalayan çok sayıda köpek, başarısız olunca manav dükkanının brandasını parçaladı. Köpeklerin parçaladığı branda kullanılamaz hale geldi. Köpek saldırısının yaşandığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"SAHİBİ AKŞAM SOKAĞA BIRAKIYOR"

Çevre esnafı Kaan Kuyucaklı, "Burada bir köpek çetesi var. Sürekli olarak buradan geçen kedilere ve insanlara saldırıyor. Saldırgan köpek, sahiplendirilmiş olmasına rağmen akşam tekrar sokağa bırakılıyor. Bu konuda büyük bir problem yaşıyoruz. Bekliyoruz, biz de bir şey yapamıyoruz. Görüntülerde de yer aldığı gibi esnafın malına da zarar veriyor" diye konuştu.

(İHA)

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