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  4. Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

09.12.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da lüks otomobille takla atan 3 arkadaş, hafif yaralı olarak kurtuldukları kazanın ardından yaşadıklarını canlı yayın yaparak arkadaşlarına anlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında bir yandan inleyen yaralının yayına devam etmesi görenlere "pes" dedirtti. Ekiplerin çekici yardımı ile aracı olay yerinden kaldırmasının ardından yolda temizlik çalışmaları yapıldı. Ekipler, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Kaza, 05.00 sıralarında Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Ardından takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞLARINA CANLI YAYIN YAPTI!

telefon

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında bir yaralı telefonla arkadaşını görüntülü arayarak kazayı anlattı. Sedyeye alınan yaralı ambulansa bildirildiği sırada da arkadaşıyla konuşmaya devam etti. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken sedyede bulunan yaralı bir yandan inledi bir yandan yaşanan kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.

YOL BAKIM GÖREVLİLERİ DEVREYE GİRDİ

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin çarptığı aydınlatma direği de elektrik ekipleri tarafından kaldırıldı. Yola saçılan cam parçaları yol bakım görevlileri tarafından yoldan temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Üsküdar
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