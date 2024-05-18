HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Üsküdar'da güpegündüz eşkıyalık! Önünü kesti, döve döve gasp edip kaçırdı... O anlar kamerada!

Üsküdar'da güpegündüz eşkıyalık! Önünü kesti, döve döve gasp edip kaçırdı... O anlar kamerada!

18.05.2024 10:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da 3 kişi tarafından dövülen ve gasp edilen 56 yaşındaki emekli M.A., kaçırıldı. M.A.'nın kaçırılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken polis ekipleri 4 saat içerisinde M.A.'yı kurtardı. Görüntülerde, şüphelilerin kullandıkları otomobille mağdurun aracının önünü kestiği ve adamı döverek zorla kendi araçlarına bindirdiği anlar yer alıyor.

Üsküdar, Küplüce Mahallesi'nde önceki akşam saat 19.25 sıralarında vatandaşlar polise ihbarda bulunarak bir kişinin kaçırılarak zorla otomobile bindirildiğini söyledi. Polisi alarma geçiren olayın ardından Gasp Büro Amirliği tarafından operasyon başlatıldı. Görüntü kayıtlarından kaçırılan otomobilin plakası tespit edildi. Otomobilin sahibinin yanındakilerle birlikte Fatih'te bir otelde kaldığı belirlendi.

Screenshot_11

KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Zamana karşı yarışan polis ekipleri otel odasına baskın yaptı ancak şüphelilere ulaşamadı. Bu gelişme üzerine sürdürülen saha çalışmasında şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Üsküdar'da bir ara sokakta park halinde olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ve kaçırdıkları kişinin halen otomobilde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Screenshot_9

4 SAAT SONRA KURTARILDI

Polis her iki ucunu kapattığı sokakta otomobile baskın yaptı. Baskında bulunan M.A.'nın feci şekilde dövüldüğü ve işkenceye maruz kaldığı görüldü.

Kaçırıldıktan yaklaşık 4 saat sonra kurtarılan M.A. durumunun iyi olmaması nedeniyle olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Screenshot_10

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Otomobilde bulunan 3 şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler Altay Y. (24), Kerim B. (29) ve Sezar S. (22)'nin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Şüpheliler, kaçırdıkları kişinin Ankara'da bulunan T. adlı kız arkadaşlarına uygunsuz görüntüleriyle şantaj yaptığını, bunu öğrenince hesap sormak için İstanbul'a geldiklerini iddia ettiler.

Şüphelilerin şantaj olayının intikamını almak için mağduru dövdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin, darp ettikleri M.A.'nın banka kartlarını alarak hesaplarından para çektikleri ve yanında bulunan bin dolar parayı da gasp ettikleri öğrenildi.

Şüphelilerin ayrıca cep telefonu uygulamalarını kullanarak mağdurun kredi kullanmasını sağlayarak parayı kendi hesaplarına aktardıkları da belirlendi.

Polis, gasp edilen paranın tam miktarının ortaya çıkması için bankalara yazı yazıldığını söyledi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aldığı karpuz ve kavun kelek çıkana 20 bin TL! Aldığı karpuz ve kavun kelek çıkana 20 bin TL!
İlginç an! 'İlk başta anlayamadık'İlginç an! 'İlk başta anlayamadık'
O ülkeyi ayağa kaldıran ırkçı söylemler: Türklere hakaret etti!O ülkeyi ayağa kaldıran ırkçı söylemler: Türklere hakaret etti!
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar gasp
En Çok Okunan Haberler
Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL'yi buluyor! Kaldıkları hotel gündem oldu

Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL'yi buluyor! Kaldıkları hotel gündem oldu

1 aylık arabada 241 bin TL masraf çıktı! Tuhaf sesler gelince fark etti ama...

1 aylık arabada 241 bin TL masraf çıktı! Tuhaf sesler gelince fark etti ama...

O ülkeyi ayağa kaldıran ırkçı söylemler: Türklere hakaret etti!

O ülkeyi ayağa kaldıran ırkçı söylemler: Türklere hakaret etti!

14 yaşındaki çocuğu darp ettiler: Kalbi durdu, hastanede yaşam mücadelesi veriyor

14 yaşındaki çocuğu darp ettiler: Kalbi durdu, hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu! Tahlilleri temiz çıkan çocuk hayatını kaybetti

Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu! Tahlilleri temiz çıkan çocuk hayatını kaybetti

Marmaray’da korkunç olay! Kadın feci şekilde can can verdi

Marmaray’da korkunç olay! Kadın feci şekilde can can verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.