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Üsküdar'da hastanede yangın paniği

10.07.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da özel bir hastanenin bodrum katındaki klimadan dumanlar çıkması, hastane içerisinde paniğe neden oldu.

Üsküdar'da hastanede yangın paniği

Olay saat 20:00 sıralarında Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre hastanenin bodrum katında bulunan radyoloji bölümündeki klimadan dumanlar çıkması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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YANGIN HASTANE ÇALIŞANLARI TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın hastane çalışanları tarafından söndürülürken paniğe neden oldu. İtfaiye araçlarının hastane önünde durması sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Klimadan çıkan duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Üsküdar
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