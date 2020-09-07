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Üsküdar'da inanılmaz kaza! Kebapçı dükkânının içine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 12:40 | Son Güncelleme

İstanbul Üsküdar'da freni boşaldığı öne sürülen çekici kamyonunun çarptığı park halindeki otomobil kebapçı dükkânına girdi. Olay anında içeride bulunan 2 kişi kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle işyerinde hasar meydana geldi.

Üsküdar'da inanılmaz kaza! Kebapçı dükkânının içine girdi

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü Tevfik Öztürk'ün cadde üzerinde park ettiği çekici kamyonunun freni boşaldı ve hareket etmeye başladı.

Bir süre ilerleyen kamyon, kebapçı dükkânı önünde yine park halinde bulunan otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle kebapçı dükkânının içine girdi. Olay sırasında dükkânda bulunan bir çaycı ve dükkân sahibinin eşi kazadan şans eseri kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil kullanılmaz hale geldi. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kebapçıda ise hasar oluştu.

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"EŞİMİ KENARA ALMASA BELİNDEN AŞAĞISI KOPMUŞTU"

Hastaneye kaldırılan kadının dükkân sahibinin eşi, "Arabada iki kişi oturuyormuş, otururken dizi mi değiyor, eli mi değiyor. İmdat freni aşağıya düşüyor ve bu arabayı alıyor dükkâna sokuyor. Dükkânın içinde eşim var. Kardeşimiz eşime, 'Abla gel çay içelim.' demiş. Benim eşimi iki çayla kenara alıyor. Otururken dükkânın içine arabalar giriyor. Yani kardeş, eşimi çayla kenara almasa benim eşimin belinden aşağısı kopmuştu. Adamın arabası kullanılmaz hale geldi. Dükkânımız hasar gördü. Eşimi, ambulansla gönderdim. Allah muhafaza can kaybı olmadı" dedi.

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(DHA)

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