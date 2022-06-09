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Üsküdar'da iş görüşmesinde taciz iddiası! "İmdat, tecavüz etmeye çalışıyorlar"

09.06.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da mide bulandıran olay yaşandı. Bir danışmanlık merkezinde iş görüşmesine gelen kadın, tacize uğradığını iddia etti. Kadının iş yerinin penceresinden "İmdat, tecavüz etmeye çalışıyorlar" şeklinde bağırdığını duyanlar durumu polise bildirdi. Kadının, kendisini taciz ettiği iddia edilen Hasan Y.'nin peşinden koştuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ifadelerinde Ü.O., Hasan Y.'nin tacizine uğradığını ileri sürerken, Hasan Y. ise Ü.O.'nun kendisine saldırdığını iddia etti.

Üsküdar'da iş görüşmesinde taciz iddiası! "İmdat, tecavüz etmeye çalışıyorlar"

İğrenç olay, önceki gün öğle saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde bulunan bir danışmanlık merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.O. iş görüşmesi sırasında Hasan Y.'nin tacizine uğradı. Ü.O.'nun pencereden dışarı doğru "İmdat, tecavüz etmeye çalışıyorlar" şeklinde bağırdığını duyanlar durumu polise bildirdi. Ardından Ü.O., iş yerinden dışarı doğru koşan Hasan Y.'nin peşine takıldı. Gelen polis ekipleri, Ü.O. ile Hasan Y.'yi Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürdü.

Burada alınan ifadelerinde Ü.O., iş görüşmesine gittiği merkezde Hasan Y.'nin tacizine uğradığını ileri sürerken, Hasan Y. ise ağabeyinden alacaklı olduğu kadının kendisine saldırdığını iddia etti. İki taraf da birbirlerinden şikayetçi olurken, Hasan Y. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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"KADIN İŞ GÖRÜŞMESİNE GELMİŞ, İÇERİDE TECAVÜZ EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ"

Mahalle sakinlerinden Baran Demirci, "Ben evdeydim çığlık sesleri duydum, balkona çıkıp baktım. Kadın çığlık attı ve yardım istedi. Kendisine taciz veya tecavüz edilmeye çalışıldığını söyledi. Ben aşağı indim o sırada polis gelmiş. Polisler, kadını da adamı da götürdüler. Kadının vücudunda morluklar varmış. Adam aşağı indiğinde pantolonunu toparlamaya çalışmış. Kadına 'Deli' diye bağırmış. Esnaf da o adamdan rahatsız oluyormuş. Kadınlara yönelik rahatsız edici tavırları olduğunu duydum. Kadın iş görüşmesine gelmiş, içeride tecavüz etmeye çalışılmış. Camdan bağırırken, 'İmdat, tecavüz etmeye çalışıyorlar' dediğini duydum. Ciddi bir endişe yaratıyor bunları duymak. Kadının üzerinde darp izleri de var" dedi.

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KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Taciz edildiği ileri sürülen Ü.O.'nın, taciz ettiği iddia edilen Hasan Y.'nin peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Üsküdar taciz
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