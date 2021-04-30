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Üsküdar'da kadınlar camiye giremez kavgası: İstersen bin 500 tane ilahiyat bitir

30.04.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da bir erkek, camiye girmek isteyen kadına izin vermeyerek, "Peygamberin hadislerinden uzaksın, sen benim gözümde havasın hava" diye bağırdı.

T24'ün haberine göre, Üsküdar'da bir kadınla, camiye girmesine izin vermeyen erkek arasında tartışma çıktı.

Kadının camiye girmemesi gerektiğini söyleyen erkek, "Peygamberin hadislerinden uzaksın" dedi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen kadın ise, "Sizden çok daha iyi bildiğime yemin edebilirim" dedi.

''İSTERSEN BİN 500 TANE İLAHİYATI BİTİR''

Erkek ise, "İstersen bin 500 tane ilahiyatı bitir. Sen benim gözümde havasın" dedi. Güvenlik görevlisinin gelmesinin ardından uzaklaşan kadın ise, "Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, kadınlar bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepki gösterdi.

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