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Üsküdar'da kan donduran cinayet! 'Son kez görüşelim' deyip çağırmıştı... Katil zanlısına yardım eden 3 kişi tutuklandı

26.07.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İstanbul Üsküdar’da yaşandı. Kuaförlük yapan Elif G., bir ay önce erkek arkadaşından ayrıldı. Elif G.'ye son kez görüşme teklif eden K.B., genç kadını aracına bindirdi ve çıkan tartışma sonucu öldürdü. Zanlıya yardım ettiği belirlenen 3 arkadaşı tutuklandı. Katil zanlısını ise arama çalışmaları sürüyor.

Üsküdar'da kan donduran cinayet! 'Son kez görüşelim' deyip çağırmıştı... Katil zanlısına yardım eden 3 kişi tutuklandı

Olay, Üsküdar’da 23 Temmuz’da meydana geldi. İddiaya göre, kuaförlük yapan Elif G. (30), kendisi gibi kuaför olan erkek arkadaşı K.B.'den (32) 1 ay önce ayrıldı. Ancak K.B., genç kadının peşini bırakmadı. Elif G.’ye ‘son kez görüşelim, anlatacaklarım var’ diyerek görüşme ayarladı. Otomobilde konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı. Şüpheli K.B., genç kadına 3 el ateş etti. Ardından Elif G.’yi hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Kasten Öldürme” ve “Kasten Öldürmeye Yardım Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, şüpheli K.B.'nin maktul Elif G. ile yaklaşık 10 yıldır ilişkilerinin olduğu, 1 ay önce ayrıldıkları, olayın aralarında çıkan tartışma sonrası meydana geldiği belirlendi.

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli K.B. isimli şahsın kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri tespit edilen ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan A.D., A.A., Y.O. ve S.Ç. isimli 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.Ç.’nin ikametinde yapılan aramada 1 adet silah ve 1 adet kovan ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., Y.O. ve A.D. isimli şüpheliler “Suçluyu Kayırma, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin genç kadını silahla vurarak öldüren firari şüpheli K.B.’yi arama çalışmaları sürüyor.

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'ABİSİ VURDU'

Öte yandan, öldürülen Elif G.‘nin yakınları konuştu. Genç kadının komşusu Barış Ülfer, “Kendisi benim buradan komşum çok iyi bir insandı, kendisinden bugüne kadar herhangi bir sıkıntı görmedik. Bu cani 2 gün önce gelmiş kapının önünde kızı tokatlamış sonra Kadıköy’e çağırmış 'son bir kez daha görüşelim' demiş arabasına binip gitmiş. Kadıköy’de arabanın içerisinde tartışmaya başlıyorlar o esnada çekiyor silahını kafasına ve kalbine ateş ediyor. O esnada orada kızı öldürüyor. Hastaneye götürüyor, hastanenin kapısında 'abisi bunu vurdu' deyip kaçıyor gidiyor. Katil anlatıldığı kadarıyla doğru bir insan değil. Uyuşturucu maddeler var. Çocuk kızın başına bela oldu. Çok üzüldük gerçekten acı bir olay.” dedi.

'BÜYÜK BİR CEZA İSTİYORUZ'

Elif G.’nin arkadaşı Gönül Demir ise, “Elif çok iyi bir arkadaştı. Gelip giderdik birbirimize. Bu şekilde öldürülmesini biz kabul edemiyoruz. Bugün bu Elif öldü yarın başka bir Elif ölür bunu kabullenemiyoruz. Öldüren kişinin ağır bir ceza almasını istiyoruz, ağır bir ceza olarak idam edilmesini istiyoruz. Bugün bu Elif gitti bizim de kızlarımız var. Büyük bir ceza istiyoruz onun için.” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Üsküdar
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