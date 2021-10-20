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  4. Üsküdar'da korku dolu anlar! İstinat duvarı böyle çöktü

Üsküdar'da korku dolu anlar! İstinat duvarı böyle çöktü

20.10.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da katlı otopark, pazar yeri ve yüzme havuzunun yapılacağı inşaat alanındaki çalışma sırasında toprak kayması yaşandı. İstinat duvarı büyük bir gürültüyle çökerken, yandaki binanın giriş katında bulunan dairede hasar meydana geldi. İstinat duvarının yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. katlı otopark, pazar yeri ve yüzme havuzunun yapılacağı inşaat alanındaki çalışma sırasında toprak kayması yaşandı. İstinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çevrede korku ve panik yaşandı. Sesi duyarak kendilerini dışarı atan bina sakinleri uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Çöken istinat duvarı nedeniyle bitişiğindeki 7 katlı binanın giriş katındaki dairede hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Duvarı ve bahçesi hasar gören dairede yaşayan Ebru-Yiğit Aslan çifti büyük korku yaşadı. Kendilerini dışarı atan çift olaydan yara almadan kurtuldu. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan Ebru Aslan "İlk ne olduğunu anlayamadık. Uzun süredir inşaat vardı. Belediyeye yakın olduğu ve binaya zarar verebileceğini konusunda birçok başvurumuz var. Ama pek kaile alınmadı. Eşimle evden çalışıyorduk. Deprem oluyor zannettik. Sonra inşaattan dolayı evin önü, bahçe ve salon duvarı çöktüğünü gördüm. Maalesef evdeydik" diye konuştu.

Binada yaşayan Nilgün Altınok, "O kadar çok alıştık ki gece gündüz sesler durmuyor. Çok kuvvetli sesler. Yine kazı vardır diye dikkate bile almadık. Çünkü bizim bu olduğumuz yerin altı kayalık ve o kadar çok zorluyorlar ki kırmak için. Dışarı bir çıktım baktım ki komşularımız, aile dostlarımızın şu an evleri, bahçeleri, her şeyi gitti. Ama yetkililer sağ olsun hiç kimse bir şeye müdahale ettiği yok. İstinat duvarı çöktü. Yan evinin duvarı gitti. Salon gitti şu an. Belki bir birkaç saat sonra belki bina çökecek. Altta zemine ne kadar zarar verildiğini bilmiyoruz." dedi.

TEDİRGİN OLDUK,GECE BURADA KALMADIK

Çok korktuğunu söyleyen bina sakini Tuğba Kara, "Bir sarsıntı oldu, deprem olduğunu zannettim. Cama çıkıp baktığımda komşumuzun evininin duvarı ve bahçesinin aşağıya doğru kaymış toprakla birlikte olduğunu gördüm. Evden çıktım. Çocuklarımı okuldan aldım ve tekrar buraya dönmedik. Tedirgin olduk ve geceyi burada geçirmedik. Riskli olduğunu düşünüyorum. Bir yazı paylaşıldı binanın sağlam olduğuna dair. Yetkililerin ve belediyenin ağzından herhangi bir açıklama almadık. Evimizde oturmaya korkuyoruz" diye konuştu.

Üsküdar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve inşaat yetkilileri site sakinlerinin dairelerinde ikamet etmelerinde bir sakınca yoktur yazılı bir açıklama gönderdi.

(DHA)

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