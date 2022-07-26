Üsküdar'da korkunç cinayet! Otomobilde 3 kurşunla vurdu, hastane önüne bıraktı

İstanbul Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş tartıştığı eski sevgilisi K.G. tarafından otomobilin içinde 3 kurşunla öldürüldü. K.G., kurşunladığı genç kadını hastane önüne bırakarak kaçtı...

Olay geçen cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı K.G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak K.G., Güneş'in peşini bırakmadı. İddiaya göre geçen hafta da Elif Güneş'in kuaför dükkanına gelerek tartışıp tokat attı.

K.G., cumartesi günü Elif Güneş'e "Son kez görüşelim sana anlatacaklarım var" dedi. Güneş de başına bir şey gelir korkusuyla arkadaşlarını yanına alarak görüşme teklifini kabul etti. Kadıköy'de yapılan buluşmada K.G., Elif Güneş'i de yanına alarak otomobille uzaklaştı.

OTOMOBİL İÇERİSİNDE 3 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ, HASTANE ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTI

Üsküdar'a gelen K.G. ile Elif Güneş otomobil içinde tartışmaya başladı. Güneş, otomobille silahla 3 el ateş edilerek vuruldu. Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken, polis kaçan şüpheli K.G.'yi her yerde arıyor.

"İSTEMEYE GELDİLER, ABİSİ KABUL ETMEDİ"

Olayla ilgili konuşan akrabası Adil Aslan, "İstemeye gelmişler, abisi de kabul etmemişti, 'Kardeşime uygun değilsin' diye. Sonra bir soğukluk girdi aralarına 2 ay önce de ayrılmışlardı. Cumartesi günü 2 kız arkadaşıyla Kadıköy'e gidiyor son kez görüşelim diye. Burada kız arkadaşlarını arabadan indirip Elif ile uzaklaşıyorlar. 'Benimle evleneceksin' diyor. Elif de kabul etmeyince tartışma yaşanıyor. Belinden çıkardığı silahla 3 el ateş ederek öldürüyor. Hastaneye bırakıp kaçıyor "diye konuştu.

Eski sevgilisinin ayrılmak istediği için dükkanına gidip tokat attığını söyleyen Hediye Aslan ise, "Son kez görüşelim diye kandırmış. Görüşmeye insan silahla gider mi? Öldürmeye gitmiş. İnsan sevdiği insana kıyar mı" dedi. (DHA)

