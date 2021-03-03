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Üsküdar’da korkunç olay! 81 yaşındaki adam başına silahı dayayıp intihar etti

03.03.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Üsküdar’da korkunç olay! 81 yaşındaki adam başına silahı dayayıp intihar etti

Dehşete düşüren olay Üsküdar'da yaşandı. Sahil kenarındaki banklarda oturan 81 yaşındaki yaşlı adam, silahını başına dayayıp intihar etti. Yaşlı adamdan geri bastonu kaldı.

Herkesi şoke eden olay, Üsküdar Meydanı’nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bankta oturan 81 yaşındaki E.E.Ö., tabancasını kafasına tutarak tetiğe bastı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yaşlı adam kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti.

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Ceset incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı anlatan Eser Kaygı, “Burada simit satıyordum. Pat diye bir ses geldi. Baktık, adam kanlar içinde yerde yatıyor. Polis, ambulans çağırdık” dedi.

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(İHA)


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