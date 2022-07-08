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Üsküdar'da lüks site sakinlerini sokağa döken olay! Otopside her şey ortaya çıktı: Kanında toksik madde çıktı

08.07.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da lüks sitede oturan kişiler sokak hayvanlarının zehirlendiğini iddia etti. Vatandaşlar sitede oturan bir kişinin, site bahçesinde gezen sokak hayvanlarına şiddet uyguladığını, çok sayıda kediyi de verdiği yemeklerle zehirlediğini söylediler. Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakini ''saçma kurşunlarıyla vurulan köpeğimiz oldu. Bir kedimizin 2 ay öce omurgası ayrıldı, felç kaldı. Ağzı köpük olan çok sayıda kedinin öldüğünü görüyoruz. Otopside kanlarında toksik madde çıktı'' dedi.

Üsküdar'da lüks site sakinlerini sokağa döken olay! Otopside her şey ortaya çıktı: Kanında toksik madde çıktı

Üsküdar’da lüks sitede oturan iki grup, sitede sokak hayvanlarına bakılması konusunda karşı karşıya geldi. Sokak hayvanlarının site içerisinde kötü muamele gördüğü ve periyodik olarak insanlardan kaynaklı kedi ve köpeklerde ölümler olduğu belirtildi. Site sakinleri sorunun çözülmesi için site yönetimi ve yetkililerden yardım istedi. Duruma tepki gösteren site sakinleri, site yönetiminin ise şahsı koruduğunu bu nedenle kamera kayıtlarına ulaşamadıklarını belirtti.

VETERİNERDEN RAPOR ALINDI

Yaşanan olayların artmasıyla birlikte site sakinleri zarar gören hayvanları veterinere götürerek konuya ilişkin rapor aldı, konuya ilişkin karakola giderek şikayetçi oldu. Site yönetimine tepki gösteren vatandaşlar bir araya gelerek duruma tepki gösterdi.

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“VETERİNERE GÖTÜRDÜĞÜMÜZDE ZEHİRLENDİĞİNİ ÖĞRENDİK”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakini Pelin Çelikderen, “Burada saçma kurşunlarıyla vurulan köpeğimiz oldu. Raporları da mevcuttur. Hatta bir kedimizin 2 ay öce omurgası ayrıldı, kedi felç kaldı. Bakımını ben üstlendim. Veterinere götürdüğümüzde darbe aldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde de bir komşumuz site içerisindeki bir kedinin ağzından köpükler geldiğini söyledi. Veterinere götürdüğümüzde zehirlendiğini öğrendik. Hayvanın kanında yüksek miktarda toksik madde çıktı. Ertesi gün site içerisinde ağzı köpük olan çok sayıda kedinin öldüğünü görüyoruz. Otopsi için götürdüğümüz kedilerinde kanında toksik madde çıktı” diye konuştu.

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“HAYVANLARI ZEHİRLEYECEĞİM”

Yaşanan duruma tepki gösteren Yeşilçam Oyuncusu Nilüfer Aydan, “Biz bu hayvanları üremesin diye kısırlaştırıyoruz. Bu hayvanların masraflarını aramızda topladığımızı paralarla karşılaşıyoruz. Komşularımız hayvanlara şiddet uygulayan bir şahıs olduğunu söyledi. Hatta ‘hayvanları zehirleyeceğim’ demiş. Yetkililer bu durumu ciddiye alsın” dedi.

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(İHA)

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