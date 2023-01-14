Üsküdar'da mest eden görüntü! "225 metrelik Türk bayraklı uçurtma treni" gökyüzünü süsledi

Üsküdar Sahili'nde gökyüzünü bugün Türk bayraklı uçurtmalar süsledi. 14 Ocak Uluslararası Uçurtma Günü etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Uçurtmacılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 150 adet Türk bayrağından oluşan 225 metre uzunluğundaki uçurtma treni gökyüzünde uçtu. Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar da Türk bayraklı uçurtma trenini cep telefonları ile kayda aldı.

İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz, "Bugün 14 Ocak Dünya Uçurtma Uçurma Günü. İlk kez 1989 senesinde Hindistan’da başladı ama bu etkinlik daha sonra tüm dünyaya yayıldı. Geçen sene de bu etkinliği yapmıştık ama basına haber vermemiştik. Uçurtma bizim sokak oyunları kültürümüzün en önemli oyuncaklarından biri. Oyuncak diyorum ama uçurtmanın tarihine baktığımızda bambaşka bir tarih var. Kültür var; teknoloji, sanat, savaşlar, spor, inançlar gibi bir sürü iç içe girmiş olay görüyorsunuz. Ama bizim kültürümüzde çok sevimi bir oyuncak olarak biliyoruz. Bugün 150 Türk bayrağını peş peşe bağladık. 225 metre uzunluğunda, gökyüzüne havalandırdık. Rüzgar biraz ters geldi. Biraz daha sola dönseydi şu an bu uçurtmalar Sarayburnu’ndaydı" dedi.

Uçurtmaları annesiyle beraber izleyen Ali Umut Karaduman, "Çok eğlenceli, çok güzeller. Türkiye’nin en uzun uçurtması diyebilirim" diye konuştu.

(İHA)

