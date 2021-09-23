HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üsküdar'da otomobil zabıta aracına çarptı:1 yaralı

Üsküdar'da otomobil zabıta aracına çarptı:1 yaralı

23.09.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da bulunan Kısıklı Tantavi Tüneli'nin girişinde kaza meydana geldi. yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, emniyet şeridinde bekleyen zabıta aracına çarptı. Sürücü otomobilin içinde sıkışarak yaralandı.

Üsküdar'da otomobil zabıta aracına çarptı:1 yaralı

Kaza saat 00.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı Tantavi Tüneli'nin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, emniyet şeridinde duran zabıta aracına çarptı.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARDILAR

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisindeki sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

uskudar-tantavi-tuneli-girisinde-kaza-1-yarali_9182_dhaphoto2

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sebebiyle tünel bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren olay! Maymun köpeği kaçırıp rehin aldıŞaşkına çeviren olay! Maymun köpeği kaçırıp rehin aldı
PARTNERUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktıUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktı
Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştüErdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üsküdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Göztepe-Hatayspor maçının ardından

Göztepe-Hatayspor maçının ardından

Göztepe-Hatayspor maçının ardından

Göztepe-Hatayspor maçının ardından

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kahramanmaraş'ta çaldıkları motosikleti otobüsle Gaziantep'e götüren 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta çaldıkları motosikleti otobüsle Gaziantep'e götüren 2 şüpheli yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.