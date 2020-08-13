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Üsküdar'da otomobili alev alev yandı: 'Beynim kanıyor' diyerek zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 08:55 | Son Güncelleme

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğini deviren otomobil alev alev yandı.

Üsküdar'da otomobili alev alev yandı: 'Beynim kanıyor' diyerek zor anlar yaşattı

Olay, saat 03.30 sıralarında Üsküdar Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Berk C.'nin kullandığı otomobilin hakimiyetini henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğini devirerek altına alan otomobil, aniden yanmaya başladı. Otomobilin içinde bulunan üç kişi kendi imkanları ile araçtan çıkarken, çevredeki vatandaşlar kazayı polis ve itfaiyeye haber verdi.

SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

İhbar sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İddiaya göre, otomobilden çıkan iki kişi olay yerinden kaçtı. Sürücü Ahmet Berk C. ise ilk önce hastaneye gitmeyi reddederken, kendisinden alkolmetreye üflemesi istenince polise zor anlar yaşattı. Beyninin kanadığını ve düşünemediğini iddia eden sürücü hastaneye gitmek istedi. Kazayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına da küfür ederek tehdit eden sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

"GÜRÜLTÜYE UYANDIM"

Kazayı görüp polis ve itfaiyeye haber veren Gürkan Hasırcı, "Ben gürültüye uyandım, aracın altından kıvılcımlar çıkıyordu. Direkt 155'i aradım, sonra 110'u aradım. Aracın orta tarafından kıvılcımlar çıkıyordu ben aradığımda. Yanacağını anladım. Bütün sıkıntı şu kaldırımın üzerine yapmış oldukları yükseklikler, yoksa bu araç yanmazdı burada" şeklinde konuştu.

"ARABADA ÜÇ YA DA DÖRT KİŞİ VARDI"

Diğer görgü tanığı Emirhan Koç da, "Biz buradan döndük, araç hafif şekilde yanıyordu. Ambulansı ve itfaiyeyi aradık. Sonra alev birden büyüdü. Arabada üç ya da dört kişi vardı" diye konuştu. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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