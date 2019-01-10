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Üsküdar'da 'sahte kayıt' iddiası! 3 evde 122 seçmen

SEÇİM HABERLERİ  | 10.01.2019 23:52 | Son Güncelleme

2019 yerel seçimleri öncesi seçmen listelerinin askıya çıkmasıyla, çok sayıda il ve ilçede sahte kayıt ve silinen kayıt iddiaları ortaya atıldı. Üsküdar seçmen askı listesine ulaşan CHP Gençlik Kolları yöneticisi Saffet Dağbakan, sosyal medya hesabından Üsküdar AK Parti Meclis Üyesi üç kişinin evinden 122 seçmen çıktığını iddia etti.

Üsküdar'da 'sahte kayıt' iddiası! 3 evde 122 seçmen

CHP Gençlik Kolları yöneticisi Saffet Dağbakan, Üsküdar'daki evlere ait seçmen kayıtlarını paylaştı. İddiaya göre, Üsküdar Bulgurlu’da AK Parti’li Meclis Üyesi İlyas Karayel’in yaşadığı binada bir dairede 18 kişinin olduğu; yine aynı mahallede AK Parti’li Belediye Meclis üyesi Süleyman Gedikoğlu’nun evinde 40 kişinin kaydedildiği ortaya çıkarken başka bir adreste tek bir dairede 64 seçmenin olduğu listelerde yer aldı. Dağbakan iddiasını paylaştığı apartman seçmen askı listesi görüntüleriyle destekledi.

Dağbakan Twitter hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“2019 Yerel Seçimlerine giderken askıda ki seçmen listelerinde insanların kabile hayatına geri döndüğü görülüyor. Burada Üsküdar AKP Meclis Üyeleri İlyas Karayel, Süleyman Gedikoğlu’nun evindeki seçmenleri görüyoruz. Bu ‘demokratik’ seçimlerde sadece 3 evde 122 seçmen var!”

AK PARTİ'Lİ ÜYELER İTİRAZ EDECEK Mİ?

AK Parti'li Karayel ve Gedikoğlu'nun seçmen kaydına itiraz edip etmeyeceği bilinmezken, CHP sahte seçmenler için itiraza hazırlanıyor.

Listeler 4-17 Ocak tarihleri arasında askıda kalacak. İtirazın da bu süre içinde yapılması gerekiyor.

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