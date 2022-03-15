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Üsküdar’da şaşkına çeviren anlar! 'Fazla yakınlaşmayın' tartışması

15.03.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte 'fazla yakınlaştıklarını' söyleyerek uzaklaşmalarını istedi. Çift yaşanan duruma tepki gösterirken çevredeki diğer müşteriler ise kafe personeline tepki gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da şaşkına çeviren anlar! 'Fazla yakınlaşmayın' tartışması

Üsküdar’daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte fazla yakınlaştıkları gerekçesiyle uyarıda bulundu. Olaya diğer müşteriler de dahil olurken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

'BU KADAR YAKIN DURAMAZSINIZ'

Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar’da bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, müşteri olarak işletmeye gelen bir çiftin yakınlaştığını belirten işletme personeli, ‘Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız’ diyerek uyarıda bulundu. Çift yaşanan duruma tepki gösterirken çevredeki diğer müşteriler ise kafe personeline tepki gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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'BURADA AİLE VAR'

Görüntülerde işletme personelinin masaya gelerek müşteriye uyarıda bulunması ve diğer masadaki müşterilerinde işletme personeline tepki gösterdiği görülüyor. Müşteri işletme personelini kayda aldığı anlarda ''bizi ne konuda uyarıyosunuz? şeklinde soru yöneltirken, ''yakınlaşmayın, burada aile var, fazla yakınlığa izin vermiyoruz. Siz medyatik olmaya çalışıyorsunuz'' yanıtını aldı.

(İHA)

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Üsküdar
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