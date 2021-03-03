Üsküdar’da TIR ara sokakta sıkıştı

Olay, Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Eski Keresteciler Sokak’ta akşam saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, navigasyonu takip ederek ara sokağa giren sürücü, TIR'ın dorsesinin sokakta sıkışması sonrası mahsur kaldı. Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise sıkışan TIR'a müdahale etti. Belediye ekipleri ilk olarak TIR'ın kupa kısmını kurtardıktan sonra uzun süren çalışmalar neticesinde sokakta sıkışan dorse kısmını da kurtarmak için çalışmalara başladı.

Öte yandan TIR'ın sokağa girdiği esnada dükkanların tabelalarına çarpması sonucu ufak çapta maddi hasar oluştu.

"NAVİGASYONA BAKARAK GİRMİŞ"

Yaşanan olayı gören çevre esnafından Fahrettin Ayaz, “TIR sokağa girip mesafeyi ayarlayamayınca burada sıkışıp, kaldı. İtfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede kurtarmalarını bekliyoruz. Normalde bu TIR'ın otobanda gitmesi gerekir. Sürücüyü herhalde bilgilendirmemişler. Navigasyona bakarak girmiş ama biraz da görmek lazım” diye konuştu. (İHA)

