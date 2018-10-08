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Üsküdar’da yangın: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 06:23 | Son Güncelleme

Üsküdar’da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Üsküdar’da yangın: 1 ölü, 2 yaralı

İcadiye Mahallesi Müneccimbaşı Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında oturan Sabiha Haymeci’ye (78) ait daireden yoğun duman çıktığını gören komşular ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri dairede yaptıkları aramada, Alzheimer hastası olduğu belirtilen Haymeci’nin yerde hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Haymeci'nin cesedi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangında Haymeci’nin kızı ve torunu da dumandan etkilenerek yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(AA)

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