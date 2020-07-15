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  4. Üsküdar da yürekleri ısıtan görüntü! Her mesai bitiminde kedi evine uğruyor

Üsküdar da yürekleri ısıtan görüntü! Her mesai bitiminde kedi evine uğruyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2020 09:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da görev yapan trafik polisi, mesai bitiminde evine giderken yol üzerinde bulunan kedi evine mutlaka uğruyor. Dakikalarca kedileri seven Yunus Ergin, kedilere verdiği değerle çevredekilerin de takdirini topluyor.

Yürekleri ısıtan görüntü Üsküdar da kaydedildi. Yunus Ergin isimli bir Trafik Polisi her mesaisinin ardından evine giderken yol üzerinde bulunan kedi evini ziyaret ediyor. Çoğunluğu yavru kedilerden oluşan kedi evindeki kedilerle dakikalarca vakit geçiren polis memurunun o renkli anlarını vatandaşlar cep telefonuyla kaydediyor. Çevredeki esnafında söylemine göre sabahın erken saatlerinde ne zaman evine dönerse dönsün mutlaka kedilerin yanına uğrayan polis onları severken su ve mamalarının da olup olmadığını kontrol ediyor. Tekrardan evine dönerken maskesini takmayı ihmal etmeyen polis memuru kedilerle geçirdiği vakitten dolayı çevredeki vatandaşların da takdirini toplamış durumda. (İHA)

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