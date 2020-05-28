Üsküdar'daki kilisenin kapısındaki haçı söken kişi gözaltına alındı

Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapısının haçı söküldü.

MUHTAR FARK ETTİ

Durumu önceki akşam fark eden Kuzguncuk Mahallesi'nin muhtarı Ali Faik Kaptan, kilise yetkilisini arayarak durumdan haberdar etti. Muhtar Kaptan, haçı açık olan mahallenin fırınına teslim etti. Kilise Vakfı Başkanı Edvart Ayvazyan, kamera kayıtlarında 22 Mayıs Cuma akşamı bir kişinin kilisenin kapısına tırmanarak haçı söktüğünü tespit etti. Muhtar Kaptan'ın haçı teslim ettiği fırından alan Ayvazyan, haçı tekrar yerine taktırdı.

GEÇEN CUMA AKŞAMI SÖKMÜŞ

Mahallenin muhtarı Ali Faik Kaptan, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Cuma akşamı yerinden sökülen haçı dün akşam gezerken gördüğünü, Edvart Ayvazyan'a haber verdiğini, ardından da haçı zarar görmemesi için açık olan fırına bıraktığını söyledi. Kaptan, "Kamera kayıtlarında meczup diyebileceğimiz birisinin gelip haçı kırdığını gördük" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Haçın sökülmesine ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.