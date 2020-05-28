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Üsküdar'daki kilisenin kapısındaki haçı söken kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 21:11 | Son Güncelleme

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçı söküldü. Sökülme anı kamera kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda, bir kişinin kapıya tırmanarak haçı eliyle söktüğü görülüyor. Haçı söken şüpheli bugün gözaltına alındı.

Üsküdar'daki kilisenin kapısındaki haçı söken kişi gözaltına alındı

Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapısının haçı söküldü.

MUHTAR FARK ETTİ

Durumu önceki akşam fark eden Kuzguncuk Mahallesi'nin muhtarı Ali Faik Kaptan, kilise yetkilisini arayarak durumdan haberdar etti. Muhtar Kaptan, haçı açık olan mahallenin fırınına teslim etti. Kilise Vakfı Başkanı Edvart Ayvazyan, kamera kayıtlarında 22 Mayıs Cuma akşamı bir kişinin kilisenin kapısına tırmanarak haçı söktüğünü tespit etti. Muhtar Kaptan'ın haçı teslim ettiği fırından alan Ayvazyan, haçı tekrar yerine taktırdı.

GEÇEN CUMA AKŞAMI SÖKMÜŞ

Mahallenin muhtarı Ali Faik Kaptan, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Cuma akşamı yerinden sökülen haçı dün akşam gezerken gördüğünü, Edvart Ayvazyan'a haber verdiğini, ardından da haçı zarar görmemesi için açık olan fırına bıraktığını söyledi. Kaptan, "Kamera kayıtlarında meczup diyebileceğimiz birisinin gelip haçı kırdığını gördük" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Haçın sökülmesine ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Mazlum D. soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Şüphelinin 6 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlendi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Elde edilen 200 adet kamera görüntüsü incelemesinde Mazlum D.(26) isimli şahsın, Beykoz Kanlıca Sahili'nden başlayıp, Surp Krikor Ermeni Kilisesi'ne uğradığı ve burada bahse konu olayı gerçekleştirdikten sonra Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi, Ayvacı Sokak üzerinde bulunan ikametine kadar 20 km boyunca yürüdüğü tespit edilmiş ve şahıs ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsa bu suçu neden işlediği sorulduğunda, şahıs planlı bir şey olmadığını, bir anlık sinirlenerek bu suçu işlediğini görevlilerimize beyan etmiş, yapılan sorgusunda çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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