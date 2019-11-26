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Üsküdar'daki mangalda bonzai faciasında yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2019 12:04 | Son Güncelleme

Üsküdar’da bonzaiyi kekik sanıp mangalda pişirdiği etlere karıştırarak 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin zehirlenmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan kadının beraatine hükmedildi.

Üsküdar'daki mangalda bonzai faciasında yeni gelişme

Üsküdar’da 19 Şubat 2017 tarihinde evine gelen akrabalarına mangal yapan Aysel Karahan, bahçede bulduğu poşetin içerisindeki bitkiyi kekik sanıp mangalda kullanmıştı. Eti yiyen 9 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, 1 kişi ise hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Karahan hakkında, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Aysel Karahan katıldı.

SAVCI: SANIĞIN SUÇ KASTI YOK

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın olay günü akrabalarıyla birlikte yemek için evinin bahçesinde mangal yaparken mutfaktan aldığı ve içerisinde kekik olduğunu düşündüğü bitkiyi tavuk etlerinin soslanması için kullandığı anlatıldı. Misafirlerin bu sosla soslanan tavukları yiyerek zehirlendikleri, sosta kullanılan bitkini incelenmesinde ‘bonzai’ maddesinin bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. Mağdurların yaralanması ve maktulün ölümünde sanığın kastının olmadığını belirten savcı, sanığın beraatine karar verilmesini talep etti. Esas hakkındaki son savunması sorulan sanık, “Takdir mahkemenindir” dedi.

BERAAT KARARI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Sanık Aysel Karahan’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan
kastının ve taksirinin bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aysel Karahan’ın, eniştesi Bayram Akdana, annesi, kız kardeşi, yeğenleri, oğlu, gelini ve torununu evine davet ettiği, yemek için bahçede mangal yaptıkları ve kekik olduğunu düşündüğü bitkiyle hazırladığı sos ile tavukları sosladığı anlatılmıştı.

Etleri yiyenlerin zehirlenerek hastanelere kaldırıldıkları, maktül Bayram Akdana’nın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği, 8 kişinin ise zehirlendiği belirtilmişti. Yapılan incelemede, tavuk parçası üzerinde ‘bonzai’ diye bilinen uyuşturucu maddenin tespit edildiği vurgulanmıştı.

Aysel Karahan savunmasında, Ankara’dan gelen kız kardeşini ve diğer yakınlarını mangala davet ettiğini, bahçede mangal için odun toplarken poşet içerisinde bir bitki gördüğünü, geçen seneden kalmış kekik olduğunu düşünerek bitkiyi mutfağa götürdüğünü, bununla et terbiye ettiklerini ve pişen etleri yedikten sonra kendisi de dahil herkesin rahatsızlandığını söylemişti.

İddianamede, Karahan’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
mangalda bonzai Üsküdar

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