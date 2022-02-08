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  4. Son dakika: Üsküdar'daki patlamada yeni görüntüler... Ağır yaralıyı böyle sakinleştirdiler

Son dakika: Üsküdar'daki patlamada yeni görüntüler... Ağır yaralıyı böyle sakinleştirdiler

08.02.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Üsküdar bir binada meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı şiddetli patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Doğal gaz kaynaklı patlamadaki görüntülerde ağır yaralı bir kişinin patlamanın etkisiyle yaşadığı şok kameralara yansıdı.

Son dakika: Üsküdar'daki patlamada yeni görüntüler... Ağır yaralıyı böyle sakinleştirdiler

Son dakika... Üsküdar'da yaşanan patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ağır yaralanan şahsın yerde yattığı, çevredeki vatandaşların ise şahsı sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Üsküdar'da 5 katlı binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlama sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan patlama sonrası 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Bir kişinin durumunun ise ağır olduğu belirtilmişti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

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Öte yandan patlamanın şiddetiyle daire içerisinden yola fırlayan şahsın kanlar içerisinde yerde olduğu görüldü. Patlama sonrası ilk dakikalarda vatandaşların yardıma koştuğu, yaralı vatandaşı ise sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Üsküdar
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